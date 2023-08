– A verőcei házigazdák nagyon barátságosan fogadták a csapatunkat, a horvátokon kívül Romániából, Boszniából, Ausztriából és Németországból is érkeztek résztvevők – mondta ifj. Somogyvári János, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesületének elnöke. – A horvát autógyűjtőket a nyáron látta vendégül a barcsi egyesület, s a verőceiek a hétvégén a korábbi meghívást viszonozták. Lenyűgöző volt a látvány Verőcén, lezárták a város főterét, s nagyjából 300 veterán járművet tekinthettek meg az érdeklődők.

Az 1950-es, 60-as években gyártott legendás amerikai autókon kívül korabeli Mercedesek, BMW-k is felsorakoztak. De a felhozatalból Zastavák, Ladák, Daciák és a Skodák sem hiányoztak.



Ifj. Somogyvári János azt mondta: az utóbbi időben sikerült tovább bővíteni az együttműködésüket. Céljuk, hogy újabb közösségekkel alakítsanak ki kapcsolatot itthon és a határokon túl is.

– Szerintem a veterán autókat érdemes bizonyos időközönként elővenni, mozgatni, hiszen ha valaki hosszabb ideig nem használja, akkor az kárt okozhat gépkocsiban – hangsúlyozta. – Ráadásul egy túra vagy fesztivál során fantasztikus élményeket lehet átélni. Gyönyörű, ha csak néhány idősebb autó tűnik fel az úton, viszont ha 30–40 sorakozik fel egy rendezvényen, az már nem csak a járműgyűjtőket, hanem a látogatókat is rabul ejti. S a márkatársak gyakran egymásra találnak a rendezvényeken, így az alkatrészcserén kívül a vezetés öröméig rengeteg mindenről szó esik. Én egy 1972-es Polski Fiattal utaztam Verőcére, a rendezvényt egy közös felvonulás zárta, s már az oda-vissza vezető túra is kiválóan sikerült.

A 2009-ben alapított egyesületnek 93 tagja van, s a nyári idény után már az őszi programokat készítik elő. Újabb kirándulások színesítik a rendezvényt. Megtudtuk, a népszerű Technik-Pikneket szeptemberben 24-én rendezik meg a Cseri Parkban, melyre több mint 300 kiállítót várnak.

Fotó: Muzslay Péter

Fotó: MW