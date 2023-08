A magyarok több mint 70 százaléka ugyan azt állítja magáról, hogy elméletben tud kerékpározni, de közülük is csak minden második ember szokott a gyakorlatban is tekerni. Ezt az arányt szeretné növelni az az akció, amelyben a gyerekeket és szüleiket próbálják rávenni arra, hogy legalább a vakáció ideje alatt üljenek nyeregbe, ha már a Balatonon nyaralnak.

A régió már csak azért is az egyik legalkalmasabb hely a kerékpározás megtanulására, mert itt van az egyik a leghosszabb összefüggő kerékpáros úthálózat Magyarországon, ahol biztonságosan el tudják sajátítani a gyerekek a bringázás alapjait. Ráadásul a kerékpáros útvonalak mentén számos olyan cukrászda van, amelyek kiváló célállomásként szolgálhatnak, ha gyerekeket a szülők jutalmazni is szeretnék. A bringás gyerekek motivációját szeretné erősíteni a balatoni mesehős, Füred Kapitány is, aki augusztus 20-án indította el új akcióját. Azok a családok, amelyek kerékpárral jöttek Balatonkenese egyik legrégibb cukrászdájába ezen a napon, azok most ajándék figurákat is kaptak a sütemények mellé.

A cukrászdában egyébként olyan QR kódokat is találhattak a családok, amelyek a BalatonBike365.hu oldalára vezetnek, ahol több tucat olyan útvonalat szerepel, amelyeken a gyerekekkel is érdemes elindulni. A szerencsések megkaphatták Kajlafelefedezőkönyvét is a sütemény mellé, amelyben Balatonfüred, Szigliget, Keszthely, valamint Siófok, Balatonföldvár és Balatonboglár legszebb részeit ismerhetik meg a gyerekek.

Azok a családok, amelyek lemaradtak az akcióról, azok később is találhatnak olyan kerékpáros programot, amely igazán izgalmas lehet az egész család számára.

Augusztus 25-27. között rendezik meg a Kapolcsi E-bike Fesztivált. Itt mindhárom napon várják a gyerekeket is 5-14 éves korig, 9-19 óráig, maximum 6 órás időtartamban. Lesz itt kerékpár akadálypálya, bringás kézműveskedés és szuper szerepjátékok is. Mindez egy mesébeillő helyszínen várja a lurkókat , a Művészvölgy Kúria udvarán, ahol játszótér, mosdó, árnyékos, fedett helység is rendelkezésre áll. Igény esetén étkezést is biztosítanak, , a gyerekek igényeihez igazodó menü várja a jelentkezőket.

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa elmondta azt is, a kerékpáros rendezvények szervezőinek egyik fontos célja az is, hogy a szülők figyelmét ráirányítsák arra is, milyen fontos szerepe lehet a kerékpározásnak a gyermekek egészségtudatos nevelésében.

A kerékpározás javítja a motoros képességeket és élesíti az érzékeket: kimondottan jót tesz a gyerekek motoros és szenzoros fejlődésének. Fejleszti az egyensúlyérzést, tájékozódást és gyorsítja a reakcióidőt. Kiváló zsírégető, nagyon jó izomépítő, csökkenti a szívbetegségek kockázatát, javítja az immunrendszert.