A kezdeményezés célja, hogy még szebbé, „kedvesebbé” és még virágosabbá váljanak országszerte az autóbuszállomások. A közösségi közlekedési vállalat több millió forinttal támogatta idén azt a programot, amelynek során a lelkes állomásszépítő munkavállalók például díszkertek létrehozására vagy csinos virágágyások kialakítására vállalkoztak. Az állomások „felvirágosításához”, szépítéséhez – a Volánbusz által biztosított forrásból előre meghatározott keretösszeg erejéig – virágföldet, virágcserepeket, kaspókat, évelő növényeket és egynyári virágokat, örökzöld cserjéket, fűmagot stb. vásárolhattak az önkéntes kertészkedők. Ösztönzésükre a társaság egy pályázatot is meghirdetett, amin olyan képes beszámolókkal lehetett indulni, amelyek egyszerre mutatták be az eredeti állapotot és terveket, valamint a keretösszegből végrehajtott kivitelezést. A megadott határidőre (2023. június 16.) több tucatnyi pályázat érkezett, ezekre szavazhatott a zsűri, amelynek tagjaitól az volt az elvárás, hogy a végső sorrend kialakításakor vegyék figyelembe a befektetett munkát, a díszkertek és virágágyások tükrözte kreativitást, az összképet és az igénybe vett pénzügyi támogatás lehető legjobb felhasználását is.

Ezek alapján a Volánbusz országos pályázatának nyertese: Berettyóújfalu autóbusz-állomásának 11 fős csapata lett. A vállalkozó szellemű kollégák egy füves terület két szélső részét – a fölösleges földmennyiség nem kis munkával járó eltávolítása után – mulccsal és díszkaviccsal töltötték fel, ahová örökzöld növényeket ültettek. Középső részén virágos kertet alakítottak ki évelőkkel, egynyári virágokkal, de az állomás területén lévő nagyobb méretű virágládákba is növényeket ültettek.

A második helyen Várpalota 7 fős csapata végzett az autóbusz-állomás forgalmi és diszpécseri irodája előtti rész megszépítésével. Kibővítették a már meglévő virágos területet, a bokrok közti üres részeket évelő növényekkel ültették be. A bejárathoz muskátli- és levendulasor, a kaspókba és az ablakokban lévő virágládákba pedig ugyancsak muskátli került.

A harmadik helyezést a makóiak szerezték meg. Négyen jó gazda módjára arra vállalkoztak, hogy a kert és a körforgalom területén pótolják a hiányzó növényeket, illetve újabbakat is elhelyeznek, valamint megjavítják és lefestik a meglévő virágládákat, és azokba színpompás virágokat ültetnek. Mint ahogy a példák is mutatják, egy kis gondoskodással és kertészkedéssel, némi odafigyeléssel látványos eredményeket lehet elérni, főleg, ha a kollégák magukénak érzik a közvetlen környezetüket, ha szeretettel és odaadással gondozzák a munkahelyüket, ahol – az otthonuk után – a második legtöbb időt töltik. Lelkes munkavállalóinknak és összefogásuknak köszönhetően még szebbé, még virágosabbá és még rendezettebbé váltak az autóbuszállomásaink, nemcsak a Volánbuszos dolgozók, hanem a Volánbusszal utazók legnagyobb örömére.