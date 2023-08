A fesztiválszezon és a jó idő beköszöntével érezhetően megnő az alkoholfogyasztás, de ezzel együtt elmondható, hogy növekedett azok száma is, akik segítséget kértek az addiktológusoktól, vagy legalábbis érdeklődtek.

– Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy többen fordulnak segítségért hozzánk úgy, hogy még nem alakult ki náluk függőség, de érdeklődnek, mert érzik, hogy nincs rendben a viszonyuk az alkohollal – mondta el lapunknak Kovács Gergely, az INDIT Közalapítvány TÜKÖR Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központjának vezetője. – A telefonos érdeklődőkből több lett, bár ezzel együtt az is az igazsághoz tartozik, hogy a függők közül nem érkeznek többen kezelésre.

Új jelenség, hogy az új típusú elektromos cigaretta miatt is sokan kérnek segítséget a leszokáshoz. Egyre többen szívják ugyanis az ízesítés miatt vagy mert nincs kellemetlen füstje. A szórakozóhelyeken tíz asztalból már nyolcnál elektromos cigit szippantanak, nem pedig a klasszikus dohányt. Viszont mostanában egyre többen érzik, hogy ezt a káros szenvedélyt kezelni kellene. Még nincsenek sokan, de a kaposvári segélyszolgálatnál érezhető az emelkedő tendencia. Az online szerencsejáték viszont folyamatosan emelkedő tendenciát mutat Somogyban is. Az idei nyáron az alkohol és az illegális szerek mind megtalálhatók a fiatalok körében, ugyanakkor a dizájnerdrogok visszaszorulóban vannak. A klasszikus kábítószerek visszatérését láthatjuk, bár ez időszakonként változó, értékelte a szakértő.

Azt a szomorú tapasztalatot sem rejtette véka alá, hogy a világ felgyorsulásával egyre fiatalabb korban próbálják ki az alkoholt és a drogokat a tizenévesek – ezt tartják az egyik legsúlyosabb gondnak a problémát vizsgáló egészségügyi szakemberek.



Fotó: Németh Levente

Nem a szórakozóhelyeken isznak

Kovács Gergely szerint Somogyra is igaz, hogy egyre fiatalabb korban találkoznak a kamaszok a droggal és az alkohollal, szerinte egyedül az a kérdés, hogy milyen mértékben teszik. – Aggasztó, hogy évek óta egyre nagyobb teret hódít a tömény alkoholok fogyasztása a magyar fiatalok körében, a rohamivászat a mai napig jellemző – mondta. – Új jelenség, hogy az infláció beleszólt a szeszes italok fogyasztási szokásaiba. Az emelkedő árak miatt a fiatalok máshol jutnak hozzá az italokhoz, nem a kocsmákban, mert ott legtöbbjük már nem tudja megfizetni az árakat. Gyakori, hogy házibuliban alapoznak az élelmiszerüzletekben és dohányboltokban vett termékekkel. A szórakozóhelyeken emiatt mérséklődött a fogyasztás, mert az épület előtt vagy a padon fogyasztják el az alkoholt, csak utána térnek be. Ezt látta a kaposvári Bulisegély Szolgálat, amikor munkatársai a Balatonnál jártak, hogy segítséget nyújtsanak a tóparti éjszakai életben megforduló fiataloknak.