– Ne spórolj a vízzel, annyit lőj, ami a csövön kifér – szólt a tréfás apai tanács az egyik tini srácnak. Szikrázó napsütés, izgalommal teli várakozás és lelkes fürdőzők: minden feltétel adott volt a sikeres programhoz, melyet a Magyar Fürdőszövetség szervezett meg. S mivel rekordkísérletről volt szó, így hivatalos fotó, videó rögzítette az akció minden pillanatát, s a népes vendégsereg is mobilon örökítette meg a nem mindennapos látványosságot. Gellért Attila, az igali gyógyfürdő marketing vezetője azt mondta: a vártnál többen, összesen 118-an jelentkeztek a felhívásra. Az egyik látogató, Horváth István szerint ötletes a program, amit igazol, hogy családok sokasága ragadott vízipisztolyt.

– Sokszor jöttünk már Igalba, most is a barátokkal közösen érkeztünk, egy ilyen bulit véletlenül se hagynánk ki – mondta Kozák Zoltán. – Negyedórán át tartott a vízipisztolyozás, szerintem a felnőttek éppúgy élvezték a játékot, mint a gyerekek. Ha máskor is megtartják, újra szívesen csobbanok.