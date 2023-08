– Viharos időket élünk – mondta Szita Károly polgármester. – Hol az ég dörög fölöttünk, hol csapkodnak a villámok, tombol a szélvihar, máskor patakok és folyók hagyják el medreiket, pusztítás és kár mindenfelé. A természet tükröt tart felénk, emberek elé. Tükröt tart, hogy meglássuk miként teszünk mi a természet ellenére és miként teszünk egymás ellenére. Háborúkkal, pusztítással és kicsinyes bosszúkkal.

Kiemelte: Szent István ünnepén az egységre, a békére, az összefogásra, a nemzet gyarapodására figyelünk. Szent királyunk volt ugyanis az első az egyházszakadás, vagyis 1054 óta, akit személyében szentként ismer el a nyugati és a keleti keresztény egyház is. Nagyszerű férfiú volt. Nem saját királyságát, hanem nemzete érdekeit tartotta szem előtt. Szigorú törvényekkel és méltányos regulákkal teremtett erős országot Európa közepén.

– Befogadta, akit befogadni érdemes volt, s fiához, Imre herceghez intézett intelmeivel, csendes szóval tanította évszázadok magyarjait – hangsúlyozta. – Bizony, meghallhatná szavait a hatalmas Európa is. Figyelhetné, hogy lehet erős országot, erős, egységes nemzetet teremteni, merthogy az erős ország és az erős nemzet nem gyengíti Európát, hanem erősíti azt. Amint az a magunk példáján is látszik: 30 évnél is régebben láttunk hozzá közös életünk megteremtéséhez. Méltón magyarokhoz, méltón az európaikhoz, méltón magunkhoz, eleinkhez, s méltón Kaposvárhoz.