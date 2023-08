Volt, aki ládaszám vitte a lekvárnak való szilvát, de több standon virítottak a barackok. Volt belőle gömbölyű és lapos, kopasz és szőrös, sárga és őszi is. Hatalmas halmokban álltak a paprikák a piacon, jól fogyott a savanyúságnak való alma és cseresznyepaprika, de a nyár slágere a lecsópaprika is párját ritkította a kaposvári piacon. Az őstermelők portékáit végigpásztázva méretes padlizsánokon akadt meg a szemünk, a kaposújlaki termelőtől megtudtuk 97 dekásra nőtt a török paradicsom. Amikor arról érdeklődtünk, hogy mi a titka az óriási termésnek, széttárta kezét az őstermelő. – Nem tudom, csak megnőttek! – mondta kérdésünkre.

Volt, akinek olyan jó forgalma volt az őstermelők közül, hogy már kilenc óra előtt elment haza, mert nem volt mit árulnia.

Az új csarnokban hosszú sor kígyózott a baromfihúsnál, de többen a házias ízekre fókuszáltak is inkább füstölt árukat választottak, vagy friss tepertőt.