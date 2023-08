Három gyermekprogramot is választhattak a darányi gyerekek a nyáron. Szervezett tábort a református közösség, az állatsimogató, és foglalkozásokkal várja a gyerekeket a könyvtár. Az intézmény folyamatosan nyitva van a fiatalok előtt a szünidőben is, szerdánként szervezett progam várja őket. A játékkuckóhoz kézműves foglalkozások is tartoznak, amelynek keretébena környezetvédelem is szerepet kap az újrahasznosítás jegyében.