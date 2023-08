Egy héttel a tanévkezdés előtt gőzerővel zajlik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója: folyamatos az új, minőségi tanszerekből álló csomagok összeállítása és az adományok kiszállítása is. A munkatársak és önkéntesek is azon dolgoznak, hogy a segítség a szervezet országos intézményhálózata és a Magyar Posta logisztikai partnerségének köszönhetően idén is minden gyermekhez eljusson az első becsengetés előtt. Bár a 2000 gyermek támogatásához szükséges pénz mintegy fele már összegyűlt, még mindig szükség van a 1353-ra érkező 500 forintos hívásokra a hajrában, hogy teljesüljön a Segélyszervezet augusztus közepén meghirdetett célkitűzése.



Az önkéntesek mellett ma sztárok és bajnok sportolók is segítettek a tanszercsomagok összeállításában: Wolf Kati, a kampány arca, Katus Attila sportaerobik világbajnok, Iszak Eszter és Szabados Ágnes műsorvezetők, és Mezei Léda színésznő. A rendezvény keretében ezúttal tanszercsomagokból rakták ki a 1353-as adományvonal számait, ezzel hívva föl a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló gyermekek beiskolázását támogató segélyakciójára. Majd egy tanszercsomagokkal megrakott postásautó indult útjára, nehéz körülmények között élő családoknak szállítva ki az adományt.



Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója kifejtette: nagy öröm, hogy idén is sokan álltak már a segélyakció mellé és most, a hajrájában is várják a hívásokat, hogy mind a 2000 gyermeknek tudjanak segíteni a beiskolázásban. A 1353-as adományvonalat tárcsázók és a Segélyszervezet honlapján adományozók mellett Gáncs Kristóf köszönetet mondott az adománygyűjtésben és az Iskolakezdés együtt! segélyakció logisztikájában is segítséget nyújtó Magyar Posta Zrt.-nek. Hozzátette: Jó ütemben halad a segélyakció, így minden esély megvan rá, hogy tanévkezdésig az összes csomag eljut a magyarországi gyerekekhez. Emlékeztetett: a korábbi évekhez hasonlóan, a tanszercsomagokhoz szükséges forrásokon felül beérkező adományokból a Segélyszervezet az év többi időszakában is támogatni tudja Kapaszkodó programjának keretében a rászoruló gyerekeket.



Molnár Márta, a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs osztályvezetője elmondta: A Magyar Posta – az egyik legnagyobb hazai foglalkoztatóként – több ezer család életében van jelen. Emellett a társadalom legszélesebb rétegeivel is napi kapcsolatban állunk, kollegáink a legkülönbözőbb sorsú családokkal találkoznak, ezért kötelességünknek érezzük, hogy ahol tudunk, segítsünk. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kezdeményezéséhez már 12. alkalommal csatlakozunk azzal, hogy kézbesítjük a 2000 rászoruló kisdiák vadonatúj, személyre szabott, minőségi tanszereit.



A Segélyszervezet idén is gyermekenként 10 ezer forintból, minőségi tanszerekből összeállított, személyre szabott csomagokkal szeretné segíteni a nehéz sorsú iskolásokat. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben idén is összesen 2000 gyermek beiskolázásának támogatására meghirdetett pénzadománygyűjtéshez a www.iskolakezdesegyutt.hu oldalon, illetve a 1353-as adományvonalon (egy hívás 500 forint) lehet csatlakozni.