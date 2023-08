A szigetvári Művészeti Iskolában társastáncokat, illetve moderntáncot is tanulhatnak a mozogni vágyók. Új tanév, új kihívások és lehetőségek várnak azokra, akik szeretnék felfedezni a tánc világát. A foglalkozások során a tanulók többféle modern tánctechnikát is megismerhetnek, a klasszikus balett alapoktól egészen a különlegesebb stílusokig, például a k-pop irányzatot is. Az iskolában legtöbben hobbiból űzik a táncot, azonban akadnak olyanok is, akik művészeti pályát képzelnek el maguknak. Az iskolai év kezdetét fellépés is kíséri, hiszen a Kapronczai Tánciskola részt vesz a Zrínyi Napokon, ahol a tanulók színpadra lépnek, hogy megmutassák, mire is képesek.

Fotónk illusztráció!