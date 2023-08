Augusztus 28-án startol az utószezoni menetrend. A vasúttársaság ezzel biztosítja a főszezon utáni négy hétben, szeptember 24-ig a sűrűbb közlekedést.

– Budapestről a Balaton déli partjára továbbra is óránként, felváltva indulnak a Balaton és Tópart InterCityk – derült ki a MÁV tájékoztatójából. A keszthelyi Balaton IC-vonatokban első osztályú, prémium- és bisztrókocsi teszi kényelmesebbé az utazást. Továbbra is közlekednek a Déli Parti InterRégiók a Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között. Az utószezoni menetrendben továbbra is közlekedik a tavaly bevezetett, Pécs és Keszthely közötti Fenyves sebesvonat.