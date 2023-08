„Sokan nem tudják, de az UV-C fény az egyik legismertebb fertőtlenítő megoldás, ugyanis igazoltan baktérium- és vírusölő hatása van, legyen szó levegő, víz vagy bármely felület tisztításáról. Laboratóriumi vizsgálatok ráadásul azt is igazolták, hogy a technológiával a légkondicionáló fél órás működése alatt a levegőben terjedő baktériumok és vírusok minimum 99,99 százaléka pusztítható el” – emelte ki Cseh József, a Hisense klíma szakértője.

Hogyan működik az UV fertőtlenítés?

A légkondicionálók beltéri egységének hőcserélőjét működés közben a szoba levegője számtalanszor átjárja, így a levegőben szálló kórokozók is folyamatosan áthaladnak a lamellák között. A fertőtlenítéshez a klímák beltéri egységében egy speciális kialakítású modult helyeznek el, amely a rajta keresztüláramló levegőt intenzív UV-C fénnyel világítja meg, így roncsolva a baktériumok és vírusok DNS-ét.

Jobb levegőminőség, jobb életminőség

A klímákban az UV-C fény mellett számos technológia segíti a baktériumok elpusztítását, ugyanis többféle mechanikus szűrést is alkalmaznak. Erre szükség is van, hiszen az egyes kórokozók és allergének a levegőben tartós, elhúzódó asztmatikus vagy egyéb megbetegedéseket okozhatnak, továbbá akár a meglévő krónikus betegségek tüneteit is súlyosbíthatják. Egy megfelelően kiválasztott, hatékony légtisztításra alkalmas légkondicionáló nem csak komfortunkról gondoskodik, hanem az egészségünkre is vigyáz.

A legújabb modellek már nemcsak a vírusok és baktériumok sejtjeit pusztítják el, hanem az egyes allergéneket, például a pollent, a poratkákat és a penészgombát is képesek semlegesíteni, megszűntetve ezzel a kellemetlen allergiás reakciókat.