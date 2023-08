A motorosok ezzel a kezdeményezéssel a kulturális örökségünk és a magyar történelem iránti tiszteletüket igyekeztek kifejezni. Külföldi, leginkább német motorosok is részt vettek az utazásban, így motorozás közben a turisták megismerhették hazánk szépségeit. A Somogyi Motorosok Egyesülete hagyományosan Trianon-túrát és koszorúzást tartott a nagybajomi emlékhelynél, illetve Erdélyt is felkeresték. A motorosok a napokban a Magyarok kenyere programban gyűjtöttek, négy zsák gabonát ajánlottak fel, hogy ezzel gazdagítsák a rászorulók asztalát, a határon túli magyarlakta területeken is. Szeptemberben Barcsnak veszik az irányt és Horvátországba kirándulnak.