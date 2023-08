Egy kicsit olyan érzésünk is lehetne, mintha a kultikus Vissza a jövőbe film egy jelenetét mesélnénk el. Pedig nem, csupán az elemi erő dolgozott hajnalban Siófokon. A Fő téren álló katolikus templom tornyába csapott a villám, ami miatt megállt az óra. De olvasóink beszámolója szerint a harangok is megszólaltak hajnali háromnegyed négykor.

Úgy tudjuk az óra szombaton sokáig állt, de délutánra megjavították.

Ilyen a templom, ha jár az óra.

Forrás: Sarlós Boldogasszony Plébánia FB

Somogyban egyébként a vihar szerencsére nem okozott annyi munkát a tűzoltóknak, mint Pest vármegyében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton arról tájékoztatott, hogy hajnaltól 2 ezernél is több bejelentést kaptak a viharral összefüggésben. A pénteki viharok miatt összesen 182 beavatkozásra volt szükség. Péntek reggel Vas vármegyét és Budapestet, délután pedig Hajdú-Bihar vármegyét érintette leginkább a vihar. Vas vármegyében Jákon, Szakonyfaluban és Szentgotthárdon homokzsákokkal kellett védekezni a villámárvizek ellen. Budapesten 38, Hajdú-Bihar vármegyében pedig 72 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, a legtöbb Debrecenben és Püspökladányban. A tűzoltókat utakra, házakra, autókra dőlt fák, vízzel teli pincék miatt riasztották. Debrecenben 7, Püspökladányban pedig 5 autóra dőlt fa. A kidőlt fák vagy a szél miatt 5 épületben keletkeztek károk. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ egyik épületének alagsorába is befolyt az esővíz, valamint a Déri Múzeum pincéjét is elárasztotta az csapadék, amelyet a tűzoltóknak kellett kiszivattyúzniuk. A pénteki vihar miatt Debrecenben 54 beavatkozás még szombaton is folyamatban van.

Szombat hajnalban Budapestet és Pest vármegyét érte el a vihar, azóta folyamatosan érkeznek a bejelentések a katasztrófavédelemhez. Budapestről eddig 1700, Pest vármegyéből csaknem 400 bejelentés érkezett. A legtöbb esetben víz alá került pincékhez, alagsorokhoz, mélygarázsokhoz hívják a tűzoltókat. Az erős szél faágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek utakra, házakra, kerítésekre, elektromos vezetékekre dőltek. A vízszivattyúzás mellett a veszélyesen megdőlt, forgalmat akadályozó fák eltávolításán dolgoznak a tűzoltók. A III. kerületben a Határ és a Vihar utcában is autókra dőltek fák. A IX. kerületben az Ecseri úton több fa úttestre, járdára dőlt, amelyek akadályozták a gyalogos és autóforgalmat. A IX. kerületi Vaskapu utcában egy vízben elakadt autót mentettek ki a tűzoltók. A XIV. kerületben az Uzsoki Utcai Kórház alagsorából kellett kiszivattyúzni a felgyülemlett vizet a tűzoltóknak.