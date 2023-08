Az alapítvány és a hajózási társaság között született megállapodás értelmében a Beloiannisz a lakosság számára elérhető módon, a BAHART menetrendszerinti hajójaként is fog üzemelni, amint elkészül. A Beloiannisz Hajóért Alapítvány számára rendkívül jelentős mérföldkő ez. – Nagyon örülünk, és hatalmas lépcsőfok, eddigi munkánk elismerése is egyben, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. immár partnerként, még nagyobb figyelemmel követi a Beloiannisz hajó felújításának munkálatait. A megállapodásba is belefoglalt közös célunk, hogy a Beloiannisz a restaurálási és energetikai felújítási munkálatok befejeztével újra fontos szereplője lehessen a Balaton kulturális és hajózási életének – emelte ki Vizy Márton, a Beloiannisz Hajóért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Ráadásul a hajózási társaság támogatja az alapítvány sportrészlegét is, olyan módon, hogy a BAHART 2024-től lehetőséget biztosít az Alapítványnak, hogy az edukációs és sporttevékenységét minőségi módon végezhesse a siófoki vitorláskikötőben. Tervezik nyári gyerektábor szervezését és a 15-ös Jolle Országos Bajnokságban való részvételt.

A Beloiannisz restaurálása jelenleg a Komáromi Hajógyárban folyik, a tervezett befejezésig az Alapítvány Edukációs programja a BAHART Kelén nevű hajóján zajlik. A hajót 2014-ben úsztatták fel a Sión.