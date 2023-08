Egy vízben galoppozó őzet videózott le olvasónk Balatonmárián. Az Őrház utcai strandon sikerült megörökítenie a jelenséget, ami nem is gondolnánk, milyen gyakorta előfordul a Balaton déli partján. A Sonline is többször foglalkozott az üdülőterületre betévedő vadak problémájával, amelyre évek óta nincs megoldás.

Vannak települések, ahol a nyaralókhoz is bemennek az erdő állatai, hogy élelmet keressenek, ám az is előfordul, hogy az ingatlantulajdonosok raknak ki maradékot, vagy hagyják a kert végében a lehullott gyümölcsöt, nyesedéket. Ezzel odaszoktatva az állatokat.

Megoldás egyelőre nincs, hiszen lakott területen nem lehet csak úgy kilőni a betévedt állatokat. Másrészt a szakétők arra is figyelmeztetnek, hogy a Balaton egy természetes víz, s mint olyan állatok élnek nem csak benne, de körülötte is. Így aztán az is természetes, hogy néhanapján összefutunk velük a tónál.