A tájékoztatás szerint országszerte folytatódnak a védekezési munkák, miután az elmúlt órákban is jelentős mennyiségű eső esett a vízgyűjtőkön: 24 órában dolgoznak a Mura és a Rába mentén, és a vártnál több csapadék hullott a Sajó vízrendszerén is.

Több településen a helyi védelemvezető hivatalosan segítséget kért, oda megérkeztek a vízügyes szakemberek, akiknek "rugalmas védekezést kell alkalmazniuk, illetve több forgatókönyvvel kell készülniük", hiszen nemcsak a hidrológiai előrejelzés, hanem a külföldi tározók vízeresztése is befolyásolja az érintett folyókat - írták.

Az OVF beszámolója szerint a Rába Szentgotthárdnál szombat hajnalban 476 centiméterrel, harmadfokú készültség mellett tetőzött, Körmendnél is megközelítette a rekordvízállást vasárnap kora reggel, és 505 centiméteren tetőzött. A rönöki és a rábagyarmati záportározó szombat éjjel üzembe lépett, a tározóban visszatartott árhullám következtében a településeket nem öntötte el a víz. A következő napokban a folyó a nyílt ártereken okoz majd elöntést, de lakott területeket közvetlenül nem fog veszélyeztetni, viszont a szántóföldi elöntések miatt az alsó szakaszokon lassul majd az apadás.

A Mura intenzíven árad, Letenyénél hétfő hajnalban tetőzik majd a folyó, harmadfokot meghaladó 530 +-10 centiméteres vízállással. A helyi és az ország más területeiről odaérkezett szakemberek 24 órás járőr- és figyelőszolgálatot látnak el, a zsilipek vízzáróságát ellenőrzik, a védtöltés mentett oldali rézsűjét lekaszálták az árvízi jelenségek megfigyelését segítendő, az éjszakai megfigyeléshez, esetleges munkavégzéshez pedig kiépítik a világítást - olvasható a közleményben.

A Dráván a jelenlegi előrejelzések alapján harmadfokot meghaladó, egyes szakaszokon a valaha volt legmagasabb vízállást is elérő árhullám várható a jövő héten, itt már most az egész magyarországi szakaszon másodfok van érvényben.

A Sajón kialakulóban lévő árhullám a folyó határszakaszán Sajópüspökinél vasárnap kora délután tetőzhet harmadfokú készültség mellett - írta az OVF.