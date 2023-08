A veszélyjelzés szerint zivatar és felhőszakadás alakulhat ki a dél-Dunántúlon, így Somogyban is. A Metorológiai Szolgálat arra figyelmeztet, hogy esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat szombaton térségünkben, de az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti. A prognózis szerint az intenzív záporokból és zivatarokból rövid alatt, akár 25-30 milliméter csapadék is hullhat.

Forrás: met.hu