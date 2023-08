Szinte egy külön világba csöppenünk, amikor a Kaposvári Húskombinát Horgász Egyesület halastava felé vesszük az irányt a város határában. Egy zötyögős mellékút vezet a horgászházikókkal körbevett tóhoz. Mintha a hetvenes években megállt volna az idő. Ide álmodta meg Várkonyi Zsolt családja a speciális hangkórházát. Hat éve méhészkedik, hogy továbbvigye édesapjával a nagyapjától örökölt tevékenységet. A méhészkedéshez kapcsolódó méhesházat négy éve állította fel egy barátjával közösen.

– A méheket egy kaptárlevegős faházban helyeztük el. Nyolc méhcsalád termeli a ház belső levegőjét. Így aki bemegy, egy propoliszgőzös, mézes, virágporos levegőből szippanthat, ami különböző betegségek gyógyítását segíti – mutatta a kaptárakba ki-be repkedő méheket Zsolt.

– Asztmatikus, szív- és érrendszeri betegségeket, valamit cukorbetegséggel kapcsolatos állapotokon javít. Az a hang, amelyet a szárnyuk rezgetésével adnak, különleges biorezonanciát kelt, ami 150 és 400 hertz között van. Ez hozzájárul az emberi test gyógyulásához. Segít az alvásproblémákon, a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek is előnyös, és a hiperaktív gyerekek megnyugtatását is segíti. Alkalmas a stresszoldásra – sorolta, mielőtt beléptünk az épületbe, amelynek oldalában, egy kívül elkerített területen kapott otthont a nyolc méhcsalád. A kaptárak teteje teljesen nyitott, amely egy légtérben van a házéval. Csúcs­időben 800 ezer és 1 millió méhecske dolgozik a kaptárakban, ugyanúgy gyűjtik a mézet, ugyanúgy élnek, mint más méhecske, ám nagyobb energiát kell belefektetniük, hogy átforgassák a levegőt a kaptárban, mivel a házzal közös tér megnöveli azt.



– Maga a biorezonancia úgy hat az emberre, hogy utána elalszik. Úgy 30–40 perc után képes az ember elaludni, ám utána nagyon kipihenten ébred. Az alvásproblémákkal küszködőknek egy ittalvás nagyon sok mindennel felér – mutatta be fából készült 12 négyzetméteres házikót. Fotelekben, vagy akár a kaptárak tetején is helyet foglalhatunk, egy rácsos priccsen közvetlenül a zümmögés felett. A nyolc család méh könnyedén „átforgatja” a helyiség levegőjét.

– A gyógyulás érdekében az a legbiztosabb, ha a méhek rezonanciáját csendben hallgatjuk. Egyelőre a család és a baráti körünk élvezheti a méhesház előnyeit. A gyerekeim között is volt, amelyiknek antibiotikumot kellett volna szednie, ám a kaptárlevegőnek köszönhetően gyulladáscsökkentő hatása volt, nem kellett az antibiotikum. Hangszálgyulladásra is elegendő volt két-három kezelés – sorolta tapasztalatait a méhesházról, amely télen nem működik, mert a méhek aktív időszakában tudják használni a kaptárlevegőt március közepétől szeptember végéig.



Nem bográcsban végzik az állatok



Várkonyi Zsolt további nyolcvan méhcsaláddal dolgozik, ám a kis zümmögők mellett 16 családi kedvenc birkája, 6 kecskéje is van, valamint baromfit is tart barátjával, Proszonyák Lászlóval közösen.

– Számomra ez a nyugalom szigete, szeretem másoknak is megmutatni, ezért néha a gyerekeim osztályát, vagy óvodáscsoportját már vendégül láttuk itt osztálykiránduláson. A jószágokat kedvtelésből tartjuk, mindegyiknek neve van, nem a bográcsban landolnak – mutatott körbe Várkonyi Zsolt, aki a területen egy kis háztáji növénytermesztést is végez.





Várkonyi Zsolt szerint a legjobb, ha a méhek által keltett gyógyító rezonanciát csendben hallgatjuk a hangkórházban

Fotó: Muzslay Péter