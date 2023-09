– Az utóbbi időben többször Balatont gyalázó cikkek jelentek meg, ezért úgy gondoltam, hogy vendéglátóimmal együtt, a Balaton egyik legnépszerűbb turisztikai központjából közöljük a valóságot – mondta el a sajtótájékoztató elején Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke. Kiemelte: nem igazak azok az állítások, hogy kevesebb a vendég érkezett az idén és drága Balaton. – Soha nem látott mértékben nőtt a balatoni hajók forgalma, a vasúti közlekedésben is rekordot döntöttek az ideérkező turisták, és mindeközben a közbiztonság sem romlott – mondta el Biró Norbert. Megjegyezte azt is, hogy a helyi vállalkozók, az önkormányzat és a kormány soha nem látott mértékben fejlesztette a balatoni infrastruktúrát. Felidézte, hogy a lombkorona-sétány 600 millió forintos állami támogatással épült meg. – Ha a magyar turisták a Balatont választják, az itt elköltött forintok a hazai gazdaságot erősítik. Szeretném felhívni a balatoni vármegyei önkormányzatok vezetőit, országgyűlési képviselőket, polgármestereket, hogy a jövőben is fogjunk össze a Balatonért, hogy az imázsrombolást ne engedjük meg – emelte ki Biró Norbert.