A csomagolásmentes kiszállítás a Rossmann elkötelezettségét tükrözi a környezetvédelem és a fenntarthatóság iránt, miközben lehetőséget ad a vásárlóknak, hogy fogyasztási szokásaikat minimális változtatással alakíthassák át környezettudatosabbá. A Rossmann mindig is fontosnak tartotta a fenntarthatóságot és környezetvédelmet, és most további lépéseket tett azért, hogy még zöldebbé tegye az üzleti tevékenységét. Úgy vélik, hogy a fenntarthatóság nem vállalati szinten kezdődik, hanem minden egyes vásárlói interakcióban lehetőség nyílik a pozitív hatás kiterjesztésére. Az új csomagolásmentes szállítási lehetőség bevezetésével a Rossmann arra ösztönzi a vásárlókat, hogy kis lépésekben is tegyenek azért, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt negatív hatásaikat.

Az új csomagolásmentes kiszállítási metódus rendkívül egyszerű és kényelmes. Amikor a vásárlók online rendelnek a Rossmann webshopjából, a termékeket egy tartós, rendkívül sokszor újra használható táskába helyezik, ami ideális megoldást kínál a termékek szállításához. A Rossmann saját autós futárszolgálata a tartós táskával érkezik a vásárlókhoz, akik egyszerűen kipakolhatják a termékeket otthonukban, majd a futár visszaviszi a táskát, hogy egy újabb rendelésnél újra hasznosítható legyen.

„Hiszünk abban, hogy a kis lépések is hozzájárulhatnak a nagy változásokhoz, és hisszük, hogy mindenki tehet azért, hogy környezetünkért és bolygónkért felelősségteljesen gondoskodjunk. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a Rossmann Online Drogériáját minden szempontból jobbá tegyük, az új csomagolásmentes kiszállítási opció bevezetésével arra törekszünk, hogy megkönnyítsük vásárlóink számára a fenntarthatóbb választást, és inspiráljuk őket, hogy csatlakozzanak hozzánk a zöldebb jövő felé vezető úton” – nyilatkozta Fürjes Ádám, a Rossmann webshop vezetője.

A Rossmann csomagolásmentes szállítási opciója az első ilyen kezdeményezés a drogériaszektorban Magyarországon, ami további bizonyítéka a vállalat elkötelezettségének a fenntarthatóság iránt és annak, hogy egyre inkább környezettudatos megoldásokat kínáljon a vásárlóknak.

A Rossmann arra ösztönzi az ügyfeleit, hogy próbálják ki az új csomagolásmentes kiszállítási opciót, és lépjenek velük együtt a fenntartható jövő felé vezető úton.