Molnár Tibor, a kaposvári Alfa Mobil 98 Kft. ügyvezetője azt javasolja: a garázsműhelyekkel és a bizonytalan bütyköléssel csak fölösleges kockázatot vállalnak az autósok. – Ha a javítás után bármilyen gond adódik, akkor a gépkocsi-tulajdonos nem, vagy csak nehezen tudja érvényesíteni a jogait – mondta az ügyvezető. – Közeleg az őszi-téli átvizsgálás, s ilyenkor az alapellenőrzéseken túl tanácsos a futóművek állapotát is megnézni – emelte ki. – Egyes utakon sok kátyú van, a kormányösszekötő-gömbfej, illetve a kitámasztó gömbfej előbb-utóbb meghibásodhat. A felkészült, tapasztalt szakembereket és a jól gépesített szervizeket, márkaszervizeket célszerű felkeresni, mivel az elvégzett munkát dokumentálják és az autós számlát kap. Mi 1985 óta működünk és a kezdetektől fogva fontosnak tartottuk a gépesítést, a bevétel nagy részét visszaforgattuk, a közelmúltban diagnosztikai műszereket vásárolunk.Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke azt mondta: érdemes szakszervizbe vinni a járműveket, ez hosszabb távon megtérül.

Az ANK azt is közölte: egy márkaszervizben nemcsak az adott ország járműfenntartó vállalkozásokra vonatkozó törvényi kötelezettségeinek kell megfelelni, hanem az annál általában sokkal szigorúbb, a márkára jellemző minőségbiztosítási követelményeknek is.

Fotó: L. R.