Az Erasmus+ szakképzési mobilitás pályázati programban korábban a KSZC és vele párhuzamosan a Noszlopy Gáspár közgazdasági technikum önállóan is akkreditációt nyert hosszú távú, 2027-ig szóló tanúsítványra. A kaposvári Gépész és a barcsi Dráva-Völgye technikum pedig 2023-ban jelentkezett sikeresen, így a centrum összes intézményéből utazhatnak majd diákok. A 2023-2024-es tanévben kéthetes programon vehetnek részt a tanulók, néhány szerencsés három hónapra is mehet. A KSZC pályázata 126 diák utazását teszi lehetővé, az Eötvös Loránd műszaki technikumból 38-an mehetnek Görögországba, a közgazdaságiból 37-en, míg a barcsi középiskolából 38-an. A külföldi gyakorlat során szakmai tapasztalatokat szerezhetnek a somogyi fiatalok, s nyelvtudásukat is elmélyíthetik.