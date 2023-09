Változásokkal és újdonságokkal kezdődött el a tanév szeptember elsejével. Az életpályatörvény alapján valamennyi pedagógusnak – aki nem gyógypedagógiával foglalkozik – fixen 24 lett a kötelező heti óraszáma.

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója érdeklődésünkre elmondta, az osztályfőnököknek, valamint a munkaközösség-vezetőknek a kötelező óraszáma kettő-kettővel kevesebb. Azok a pedagógusok, akik a diákönkormányzat munkáját segítik, egy óra kedvezményt kapnak hetente.

Azok a mesterpedagógusok, akik szakértőként, szaktanácsadóként is dolgoznak, hetente kötelezően csak 20 tanítási órát kell megtartaniuk. Azonban, ha nem rendelik ki őket, akkor a szakértői napjukon abban az intézményben kell dolgozniuk, ahol egyébként is tanítanak. Szabó Zoltánné arról is beszélt, a Klebelsberg Központ fenntartói utasítása, hogy szakkörre, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra valamennyi pedagógus esetében a tanított tantárgyi órák csak 10 százaléka használható fel. A főigazgató elmondta, az üres álláshelyek száma az új óraszám-szabályozás miatt lecsökkent, azonban a fizika, kémia, informatika, matematika tantárgyakat sok esetben nyugdíjas pedagógusok tartják meg, vagy megbízási szerződéssel végeztetik el a feladatot. – A szaktanárhiány miatt az áttanítás a mindennapi gyakorlat része, máshogyan nem működne a rendszer – hangsúlyozta Szabó Zoltánné.

Újdonság az is, hogy a pedagógusoknak a korábbi 46 helyett 50 nap szabadságuk van, melyet jellemzően csak tanítási szünetben vehetnek ki a tanárok. A plusz négy napot azért kapták, mert ennyivel hosszabbították meg a téli és a tavaszi szünetet. A Kodály-iskola főigazgatója hozzátette, ha a munkáltató úgy ítéli meg, akkor a pedagógust a szabadság terhére 15 napra behívhatják dolgozni.

Nemcsak a szünnapok, a központi mérések száma is emelkedett az új tanévben. Az idén történelemből és digitális kultúrából is megmérettetik magukat a diákok. Bevezették a pedagógusértékelési rendszert, igaz, ez még csak a próbaév. Azonban ennek az eredményeként a következő, 2024-2025-ös tanévtől a pedagógus fizetése legfeljebb 20 százalékkal eltéríthető. Vagyis kevesebb vagy több pénzt is hazavihetnek majd.

A Kodály-iskola főigazgatója elmondta, szeptember elsejétől a gyakornok pedagógusok bruttó alapbére 400 ezer forintra emelkedett, és a további előmeneteli kategóriákban is meghatározták azt a minimum bruttó összeget, melynél kevesebbet nem lehet kifizetni. A pedagógusok legtöbbjének azonban ez nem jelent bérnövekedést. Fizetésemelésre januártól számíthatnak a köznevelési alkalmazottak.



Munkaidőn túl is tanítanak majd

A hetesi Somssich Imre Általános Iskola egyik újdonsága, hogy az intézmény szeptemberben kinyitotta kapuit. Néhány hónappal ezelőtt ugyanis úgy volt, hogy megszűnhet az iskola, végül azonban megmaradt az intézmény, és 65 gyerekkel elkezdődött a munka. Papp-Laczó Zita igazgató lapunknak elmondta, vettek fel új tanárokat, de van olyan munkakör, melyet pedagógiai asszisztensekkel látnak el, és főiskolai hallgatók is tanítanak. Az igazgató hozzátette, újdonság, hogy a diákokra a korábbi 5 helyett este 6 óráig kell felügyelni, ami pluszmunkát ad a munkatársainak. Szőlősgyörökben kettővel többen, összesen 114-en kezdték el az új tanévet. Lukács Anett, a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója érdeklődésünkre elmondta, mivel megváltozott a pedagógusok óraszáma, kevesebb idő jut a diákok különóráira, azonban igyekeznek az elmúlt évekhez hasonlóan foglalkozni mindenkivel. – Nálunk a gyerekek az elsők, ezért, ha kell, akkor túlórában is segítjük a fejlődésüket – hangsúlyozta Lukács Anett.





Fotó: Lang R.