– Hány évtized ajándéka e díj?

– 2002-től dolgozom főállásban a mesztegnyői faluházban, belekerülve a mély vízbe, a helyi, speciális közművelődési feladatellátás szövevényes, de nagyon szerethető területére. Gondolok itt többek közt a hon­ismereti mozgalomra, a helytörténeti és a szakköri tevékenységre, a kézművességre, a táboroztatásra, a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozók szervezésére, s egy 75 fős szálláshely fenntartásra.

– A hivatásban nyilván anyósa, Kövesdi Tiborné lámpás-szerepe is benne van, akitől átvette a stafétát…

– Gizi nénivel, mint elsős tanítómmal már 1970-től szoros kapcsolatba kerültem sok társammal együtt. Majd a nyolcadikos ballagásig „Honis” szakkörösként néptáncoltam, részt vettem a honismereti munkában, hagyományőrzésben, s az ország számos színpadán felléptünk, meghívást kaptunk a rádióba, a televízióba is. Érettségi után tértem vissza a közösséghez és lépésről lépésre közreműködtem a Honi, mint szakköri otthon kialakításában, hogy végleges helyet kapjon a több évtized alatt összegyűjtött gazdag helytörténeti és néprajzi gyűjtemény. Csodás évek vártak ránk, fiatalok voltunk, energikusak, mindenre találtunk megoldást – legtöbbször anyagi fedezet nélkül. Rengeteg segítséget kaptunk helyi emberektől, vállalkozóktól, cégektől, támogatóktól. Így indultak be a táborok is – katonai sátrakban, vaságyakon, nagyon szerény körülmények között –, de azt a hangulatot nem lehet visszahozni. Ebben az időszakban tudatosult bennem, hogy az akadályokat le lehet győzni. Először, már kisgyerekként, a családi hagyományok mentén, sok munkával, majd ehhez társult a közösség ereje, sodró lendülete, ami nekem mindig is meghatározó volt. A honismereti szakkörnek, majd egyesületnek mindvégig tagja, majd vezetője lettem, aktív szerepet vállalva mindenben. Gizi néni, aki addigra az anyósom lett, sokszor gyengélkedett és azt hajtogatta: fiam, neked kellene átvenned a faluházat, ha jössz, segítek! Elfogadtam a felkérést Benkes László akkori polgármestertől. Vegyész analitikus végzettséggel, de sok helyi tapasztalattal indultam el Gizi mama segítségével. Még két évig dolgoztunk együtt, rengeteget tanultam tőle. Aztán egy napon minden megváltozott. Ekkor már államvizsga előtt álltam, Kaposvárra jártam művelődésszervező szakra; a szakdolgozatomat Gizi néniről, róla-neki írtam, de már nem olvashatta el, 2005. február 28-án elköltözött az örökkévalóságba…

– Akkor nehéz örökség szakadt önre…

– Egy darabig mindenki Gizi nénivel mért össze. Lassan aztán a kitaposott ösvényen, de a saját elképzeléseim, ötleteim után kezdtek elfogadni. Ebben az évben szerveztem meg a 19. Kárpát-medencei Ifjúsági Honismereti Találkozót. A sikertől szárnyakat kaptam, jöttek az ötletek, a feladatok. Tavaly már a harmincötödiket valósítottuk meg. Csak az Isten tudja, ennyi év alatt hány ezer emberrel kerültünk kapcsolatba. Ez ugyan egy rendezvény a sok közül. Igaz, talán a legjelentősebb. Szászfalvi László országgyűlési képviselő mondta egyszer augusztus 20-i ünnepi műsorunkon: Mesztegnyőnek biztosan benne van a téglája a nemzetegyesítésben. Ennél nagyobb elismerés nem hiszem, hogy kell. Már az első évben elkezdtem főként civil pályázatokkal foglalkozni. Először csak programokra, rendezvényekhez, táboroztatásra, egyesületi működéshez, eszközbeszerzésre, buszköltségre, néptáncos viseletek beszerzésére pályáztunk, majd jöttek az infrastrukturális fejlesztések, hiszen egy több száz éves épületegyüttesben, félig kész, vagy már romos épületekkel, szedett-vedett bútorokkal biztosítottuk a szállást a táborosainknak. Így alakítottuk ki a mai állapotot, ami köszönőviszonyban nincs a régivel.

– A nemzettudat és a lokálpatriotizmus erősítése kapcsán milyen rendezvényekkel lehet eredményeket elérni?

– Helyi értékeink felfedezését és megőrzését, azok továbbadását mindig a legfontosabb feladatomnak tartottam. Így a már előttem elindított folyamatokat továbbfejlesztve újraindítottam a néptánccsoportot, évente néptánctáborokat szerveztem szakemberekkel, hogy szakmai szemmel is megálljuk helyünket az Együd Árpád Emlékversenyeken, egyéb bemutatókon, fellépéseken. Sokszor szerepeltünk rétesfesztiválokon, falunapokon, a Balaton-parton és testvértelepüléseinken is. Gizi néni és a honisok által évtizedek alatt összegyűjtött helyi népszokások, hagyományok mentén elindítottam a Honi Hagyományőrző csoport munkáját, amelynek tagjaival ezeket feldolgozva 8 népi játékot állítottunk színpadra. Az Aratással nagy örömünkre eljutottunk a Nemzeti Színház Pajtaszínházi Találkozójára. Ugyanezzel a csoporttal évtizedek óta részt veszünk a Somogyi Szépkorúak vármegyei rendezvényein. Felújítottuk a farsangi és a szüreti hagyományainkat, elindítottam a „Ráérős esti beszélgetések” – sorozatot, Versfolyó című rendezvényünket a költészet napjához igazítjuk. A Bibliai esték a Szentírás rejtelmeibe kalauzolnak el bennünket. Létrehoztuk a Mesztegnyői Értéktárt, 4 értékünk elnyerte a Somogyi Érték címet is. Kézműves-napközis táborunkban nyaranta 50–60 gyermek tölti napjait. Ebben az évben indult el Társas-kör nevű programunk, vezetésére, megszervezésére helyi fiatalokat kértem meg és kéthetente várjuk őket a Faluházba.



Fotó: Lőrincz Sándor

Nyitott pincékkel is a közösségért

Kövesdiné Panyi Antónia a mesztegnyői szőlőhegyben nőtt fel a nagyszülei birtokán. Szomorúan látta, hogy a 2000-es évek elejére sok birtok elhanyagolttá vált, ahogy kihaltak a nagy öregek. Erre talált írt egy közösségépítő programmal, a Szent Donát-napi pinceáldás – nyitott pincék – sorozattal, amit a ház­áldások mintájára Galambos Ferenc atyával közösen szerveznek több mint 10 éve. A tavaszi és az őszi hegyi litániákon is sokan adnak hálát a Jóisten hathatós támogatásáért. Az eredmény nem maradt el, hiszen azóta sok fiatal vett hegyet, birtokot, pincét; újítottak fel csodás borospincéket és vesznek részt hangulatos szőlőhegyi programjaikon, felismerve a természetközeliség előnyeit, a közösség értékeit.

Kövesdiné Panyi Antónia vallja, helyi értékeinken keresztül közelebb kerülhetünk a fiatalokhoz is. Kedvet teremtve ezzel az aktív részvételre, értékmentésre és -továbbadásra, a helyi kötődés kialakítására. Az Nemzeti Művelődési Intézetnek kiemelt szerepe van a kulturális paletta színesítésében. A szakemberképzés területén jelentős lefedettséget hozott létre az országban.