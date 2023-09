A MATE és a Magyar Mezőgazdaság Kft. 2023. szeptember 29-október 1. között újra megrendezi a KÁN Egyetemi Napokat a Kaposvári Campus és a Pannon Lovasakadémia területén, ahol a középső (szombati) napon a hagyományos vadgazdálkodási/vadgasztronómiai napot a Vadászkamarával és a Somogy Megyei Vadászok Szövetségével karöltve szervezett Somogy Vármegyei Vadásznap teszi színesebbé.

A szervezők úgy döntöttek tehát, hogy a megyeszékhelyen minden évben rendezett nagyszabású agrár-seregszemle ragyogó helyszíne lehet a vadászok ünnepének is, amelynek közelebbi helyszíne a Pannon Lovasakadémia Militari pályája lesz.

A Vadásznapi megnyitót követően lesz Hubertus mise, ezután kerül sor a vadászati kitüntetések átadására. Természetesen elmaradhatatlan az ifjú vadászok fogadalomtétele, ahol a nagy nyilvánosság előtt tesznek esküt a vadászok táborához újonnan csatlakozottak. A délelőtt folyamán vadásztársaságok is bemutatkoznak, akik hagyományos, vagy éppen rendhagyó vad, - vagy helyi gasztronómiai különlegességeket készítenek szabad tűzön és lesz solymász, valamint vadászkutyás bemutató is.

Az állattenyésztési szakma képviselőit, a vadászokat, a nagyközönséget és a kisgyermekes családokat is színvonalas, interaktív programok várják a rendezvényen.

A Dunántúl legnagyobb agrárrendezvényén – az állattenyésztés mellett – kiemelkedő szerepet kap az agrár-felsőoktatás és az agrárszakma, a vadásznap keretein belül pedig a középszintű erdészeti és vadgazdálkodási képzés népszerűsítése.

A három napos kiállításon több szakmai konferenciát is tartanak. A nyitás előtti napon kerül sor a nagy múltú Nyúltenyésztési Tudományos Napra és a VI. Halászati kerekasztal-beszélgetésre is. A húsmarha-tenyésztésre idén is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők és a kiállítási területen több interaktív előadással és bemutatóval várják az érdeklődőket.

A tavalyi évhez hasonlóan 2023-ban is kiemelt szerepet kap az Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenye, de a programok között szerepel a vadgasztronómiai főzőverseny, amit immár 13. alkalommal rendeznek meg a vadgasztronómia és a vadhúsfogyasztás népszerűsítése céljából.

Az Állattenyésztők Napja programját is teljesen beillesztették a KÁN rendezvényei közé, ennek értelmében a rendezvényre szeptember 29-én, a megnyitót követően kerül sor.

Idén is lesz Helyi Ízek Utcája, ahol helyi és környékbeli őstermelők, kézművesek kínálják portékáikat. Ismét várja a látogatókat az Élményliget, ahol különféle hagyományőrző bemutatókkal és jurtafaluval várják az érdeklődőket. Az Élményliget ad majd otthont a családi programoknak, kézműves foglalkozásoknak is, valamint a kisgyerekek körében népszerű Mesetérkép jutalmát is itt lehet majd átvenni. A hétvégén lesz Bábszíntér előadás és pónilovaglás, valamint a kiállítás mindhárom napján lehetőség lesz Kádár Ferkó Fotószínházában korhű ruhákba beöltözve emlékfotókat készíttetni. A vasárnapi napon pedig az Alma Együttes koncertjével várják a kisgyerekes családokat. A programsorozat elmaradhatatlan eleme a kisállat-simogató, a Gazdaudvar, valamint a patkolókovács-, nyírási és fejési bemutató is. És természetesen, ha Kaposvár, akkor lovasprogram: idén is számos alkalommal várják majd sokszínű bemutatók a családokat a Fedeles Lovardában.

Az elmúlt évek nagysikerű, külön belépőjeggyel látogatható koncertjeit követően idén is nagyszabású zenei koncerttel készülnek: péntek este Majka ad koncertet a Fedeles Lovardában.

Szombaton a Vadásznapra érkezők a látogatói parkolókat használhatják térítés ellenében, de a vadásznapi részleg térítésmentesen látogatható, a KÁN-ra viszont jegy váltása szükséges!