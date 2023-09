A térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be Kereki község fejlesztéseiről.

A politikus az M1-nek bezsélt arról, hogy az utóbbi években elnyert kormányzati támogatások révén korszerűsítették a Művelődési Házat, az orvosi rendelőt és egy szolgálati lakást is kialakítottak a faluban. Utakat, járdákat, közterületeket újítottak fel, továbbá elkészült a kerékpárút és a csapadékvíz-elvezető rendszer is. A Kereki várrom turisztikai feltárása érdekében megépült egy új és modern látogatóközpont, valamint az egykori vár bejárását megkönnyítő sétányok kiépítése is megtörtént. Ezek mellett traktort és kiegészítő eszközöket is tudott vásárolni az Önkormányzat, a református egyház pedig közösségi teret alakított ki. Kiépült az ingyenes WIFI hálózat és a faluban működő civil egyesületek is számos pályázati sikert tudhatnak magukénak.