Az angol nyelvű cikkben Szikra Gabriella elmesélte, hogy már 14 évesen tudta, hogy séf szeretne lenni. A szakmában sok mindent kipróbált, tapasztalatokat gyűjtött külföldön Spanyolországban, Németországban, Ausztriában, de több híres magyar étteremben is dolgozott mielőtt megnyitotta volna a Konyhámat Balatonfenyvesen.

A különleges gasztronómiai élményt kínáló vendéglátó helyről mi is többször írtunk, ám ez a büfé szezonális volt, viszont a Séfek séfe című műsort is megjárt szakács egy egész évben nyitva tartó helyet szeretett volna. Ezt 2021-ben valósította meg, amikor megnyitott Fonyódon a Michelin Guide által korábban díjazott Konyhám Stúdió 365 a város központjában.

Elmesélte azt is a magazinnak, hogy sok minden inspirálja a főzésben, így a helyi és szezonális hozzávalók, de azt is fontosnak tartja, hogy feledésbe merült ételeket újra divatba hozzon. De nagyon szívesen készít vegán és vegetáriánus fogásokat is. – Nagy kihívásnak tartom az ilyen ételeket és én szeretem a kihívásokat, mondta Szikra Gabriella.

Forrás: Konyhám 365 FB

A déli parti szakács azt is elmondta, hogy a jövőben szeretné tovább bővíteni szakmai ismereteit, más top éttermeket felkeresve még több tapasztalatot gyűjteni. És szeretne az étlapra minél több helyi termelő által előállított alapanyagot feltenni, hiszen a fenntarthatóság nagyon fontos számára.