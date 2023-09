A somogyi SIÓ-Eckes, Magyarország egyik legnagyobb gyümölcslégyártója újabb 600 darab iskolatáskát és az iskolakezdéshez hasznos csomagot biztosított a rászoruló családok számára az idei első becsengetéskor. Idén 44 magyarországi település összesen 48 tanintézményének tanulói kaptak többek között tanszerekkel, kiegészítőkkel és Vitatigris-termékekkel megpakolt iskolatáskákat. A csomagokhoz tanári pályázat útján juthattak hozzá a gyerekek.

Szociálisan rászoruló családok 6-10 éves korú, szorgalmas gyermekeinek beiskoláztatásában segít minden tanévkezdéskor a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program. A 2008-ban útnak indult kezdeményezés segítségével eddig összesen közel 15 ezer gyermek kezdhette meg a tanévet vadonatúj iskolatáskákkal, bennük többek között zsírkréta- és színesceruza-csomagokkal, vízfestékkészlettel, valamint vonalzókkal és matricacsomagokkal. A kezdeményezésben azokra is gondolnak, akik nem részesülhetnek valamilyen szociális támogatásban, mégis segítségre szorulnak. A testvéreket is beleszámítva idén is mintegy hatszáz gyermek juthatott hozzá az adományhoz.

A program részeként szeptemberben kezdődik egy rajzverseny, amelyben a nem rászoruló gyermekek rajzolnak arról, hogy ők hogyan tudják segíteni rászoruló társaikat. Ezzel a szervezők célja az érzékenyítés és az empátia elősegítése. Az országos pályázat keretein belül 2023. október 31-ig lehet feltölteni az elkészült rajzokat az online pályázati rendszerbe, november 15-től 4 héten át pedig online lehet majd szavazni a legjobban tetsző rajzokra és alkotóikra. A rajzpályázaton 53 egyéni és 10 közösségi nyertest díjaznak a tanév második félévében.