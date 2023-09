Néhány hal zsinórt tépett, lefordult a horogról, de ez természetesen nem befolyásolta az eredményeket.

– Benne van a pakliban, hogy egy versenyen a vártnál jóval kevesebb hal akad horogra – hangsúlyozta Tormási István, a Tógazda Zrt. titkára. – Most is ez történt, az extrém meleg, a magas vízhőmérséklet egyaránt közrejátszhatott abban, hogy ilyen kevés halat fogtak az indulók. Lehet egy horgásznak bármilyen felszerelése, csalija, ha nem kap a hal, akkor hiába minden erőfeszítés. Ettől függetlenül jól érezték magukat a horgászok, s remélhetően a márciusi tavaszi találkozónkon jobb eredmények születnek majd.

A Tompek Gábor-Balázs Bálint alkotta Vendéglátósok Team csapata egy 16,5 kilós harcsával végzett az élen, második helyen a szlovén Black Cat Team (Saso Kokol, Crncec Robert) páros végzett, ők két harcsát fogtak, az összfogásuk 13 100 gramm volt, s a dobogón őket követte a Bogdán Tamás-Horváth Gyula (Bakonyi Catfish Team), a duó 12 100 grammos eredményt ért el, s két halat emeltek ki. Tormási István közölte: Balázs Bálint – 16,5 kilós halával – érdemelte ki a legnagyobb harcsáért járó díját. S a találkozón részt vett egy ifjú harcsahorgász is, ifj. Bogdán Tamás, a Bakonyi Catfish oszlopos tagjaként szintén mindent megtett a jó eredményért. Kitartóan várta a harcsákat és sikerült is számára egy "megfelelő méretű", közel 6 kilós harcsát a partra segítenie, s a fiatal horgász is különdíjat kapott.