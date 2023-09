Több mint negyven árus érkezett a rendezvényre, és az idei év újdonsága, hogy legalább a felük méhész vagy méhészeti terméket áruló árus. A méhészek ugyanis egyre inkább megjelennek az utcai árusító helyeken, mert ahogy kezd a nagypiaci forgalom visszaesni, vagyis a hordós mézeket egyre kevésbé veszik át a felvásárlók, a méztermelők rákényszerülnek a saját termékeik árusítására.

Szeretnének minél több termelői mézet látni a piacon, erősítette meg a szervezők nevében Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke, mert az a cél, hogy versenyeztessék a portékát ízre és csomagolásra egyaránt. Ez a méhészekre is ösztönző hatással van, és egyre inkább úgy gondolják, ha kevesebbet is adnak el, azt minőségi módon tegyék.

Fotók: Lang Róbert

A méz bizalmi kérdés, mert a méhész csak úgy tudja előállítani, ha természettel harmóniában dolgozik, húzta alá Pintér Rómeó, kaposvári alpolgármester a megnyitón. A zselici méz igazi kincs, és ráirányítja a figyelmet arra, hogy nagyszerű természeti környezetben élünk, amely kedvez a kiváló élelmiszerek előállításához.

Az idei mézfesztiválon a zselicin kívül erdélyi és más különleges mézeket lehet kóstolni, egy szürke sátorba térhetnek be a mézkóstolók. Az idén is sok amatőr produkciót, gyermekműsorokat, kórusokat és táncos fellépőket láthat a közönség, akiket úgy válogattak össze, hogy rajtuk keresztül a gyermekeket és a fiatalokat is megnyerjék a mézfogyasztás ügyének. A kaposvári mézfesztivál ugyanis szerény költségvetésű, de szívvel-lélekkel igyekeznek közelebb vinni a mézet a fogyasztókhoz.