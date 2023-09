Ismét családfakutatási kurzusra várják a jelentkezőket

Virtuálisan is megtekinthető lesz a kiállítás anyaga más levéltári dokumentumokkal együtt, amelyek a város történetét dolgozzák fel. A kulturális örökség napján rövid tájékoztatót tartanak a családfakutatásról is, ami örökzöld téma. Már nem kell befáradni a levéltárba, hogy valaki utánanézzen a családja történetének, az internetről otthon karosszékben is megteheti. Somogy vármegye születési anyakönyveit 1920-ig, a házasságkötésit 1950-ig, a halottit 1980-ig őrzik. Most tettek felhívást közzé a honlapjukon és Facebook-oldalukon, és meghirdették, hogy októberben újraindul a családfakutatási előadássorozatuk, és erre várják a jelentkezőket a levéltár központi e-mail-címén, valamint telefonon, mondta Polgár Tamás, a MNL Somogy Vármegyei Levéltárának igazgatója. Eddig minden évben akár félszáz jelentkező is volt a kurzusra. Aki rákattan, vigyázzon, mert függőséget okoz, sok időt és energiát elköltenek az érdeklődők, tette hozzá.