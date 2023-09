Ajándékot adott az önkormányzat minden elsős kaposvári kisdiáknak. A városban 2001 óta hagyomány, hogy tolltartókkal segítik az iskolakezdést, hogy ezzel is terheket vegyenek le a családok válláról.

A kaposfüredi iskolában Szita Károly polgármester Nagy Attila, a településrész önkormányzati képviselőjének segítségével osztotta ki a tolltartókat.

A teljes felszereltségű, írószerekkel teli tolltartók fiús és lányos kiegészítőkkel készültek. A tolltartók levelet is tartalmaznak a szülők számára, és egy órarendet, amit a diákok tölthetnek majd ki.

Szita Károly polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az idén szeptemberben összesen 665 kaposvári első osztályos tanuló ül be a tantermek falai közé, és ezt nagy számnak értékelte. – Játszani a legnagyobb öröm, de az is boldogsággal tölthet el bennünket, ha megismerhetjük a körülöttünk lévő világot, izgalmas dolgokról tanulhatunk – mondta. – Tanuljatok tehát és játsszatok, hiszen mindkettőre lehetőséget kaptatok – fordult a gyermekekhez.