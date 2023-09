A hamarosan kezdődő tanévben sokféle tagozat és képzési terület közül választhatnak azok a fiatalok, akik Fonyódon szeretnék elkezdeni középfokú tanulmányaikat. A Siófoki Szakképzési Centrum Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola rendelkezik a városban a legszélesebb szakképzési palettával. Olyan szakmákat választhatnak a diákok, amelyekkel garantált sikereket érhetnek el, ha kikerülnek a munkaerőpiacra. Az építőipar, a kereskedelem, a gazdaság, a rendészet és a közszolgálat területén is tanulhatnak az ide jelentkező diákok. Aki pedig duális képzésben vesz részt, az különféle cégek bevonásával sajátíthatja el a szakma minden csínját-bínját, illetve gyakorlati képzés keretében az iskola saját tanműhelyében is zajlik az oktatás.

A Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola a közelmúltban együttműködési megállapodást kötött a Magyar Honvédség 5. Területvédelmi Ezredével, így szeptembertől honvédkadét-képzés is indul Fonyódon. – Régóta van rendvédelmi képzés az intézményben, de az együttműködésnek köszönhetően honvédelmi alapismeretek tárgyat is tanulnak a 9. és 10. osztályos tanulók, mondta lapunknak Erdei Barnabás alpolgármester. A 11. osztálytól indul a kadétképzés annak, aki erre jelentkezik, tette hozzá. A honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat heti 1-2 órában tanulják a diákok, ahol megismerkedhetnek a magyar állampolgárok honvédelmi feladataival és azzal, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért. Emellett a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek: elsősegélynyújtást, terepen való tájékozódást, táborozási ismereteket, önvédelmet is tanulnak. Ebből érettségizhetnek is, amely felvételi tárgyként szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésnél. A tanórai elfoglaltság mellett sportlövészettel, küzdősportokkal, hagyományőrzéssel, hadisírgondozással, ejtőernyőzéssel is megismerkednek. A jövőben az ötéves honvéd kadét technikumi képzése is elindul a fonyódi iskolában. Erdei Barnabás kiemelte: az alap ösztöndíj mellett már a Béri Balogh Ádám ösztöndíjat is megkaphatják a honvédkadét-képzésbe jelentkező fiatalok. Az intézmény mintegy 50 főre számít. Jelenleg az iskolában 330-an tanulnak.

A fonyódi oktatási élet másik fontos bástyája a Mátyás Király Gimnázium, ahol közel félezer tanulóval indul az új tanév szeptembertől. Erdei Barnabástól megtudtuk: még soha ilyen sokan nem jelentkeztek az intézménybe, ahol a megszokott szakok, a számítógépes grafika, a magyar-történelem és a kommunikáció, valamint az emelt szintű idegen nyelvi képzés, a matematika és a biológia-kémia mellett idén nyelvi előkészítő is kezdődik a hagyományos angolon kívül spanyol nyelvből is. Ráadásul ez kiegészült egy digitális kultúra tantárggyal.

Szintén újdonság, hogy a biológia-kémia tagozat az idei évtől kiegészül egy fenntarthatóság nevű specializációval, amely most indul Fonyódon. A nappali képzések mellett a fonyódi Mátyás Király Gimnázium lehetőséget kínál azoknak is a tanulásra, akik munka vagy család mellett döntenek úgy, hogy megszerzik az érettségit. Az intézmény már harmadik éve ad otthont ugyanis a Tempus Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma esti érettségi képzésének is.

Fotó: Fonyód Média