– Az ember csak kapkodja a fejét, annyi a néznivaló – mondta a sombereki Reith János méhész. – Látványos a rendezvény, jól érzem magam, itt mindenki megtalálhatja azt, amit keres. Szívesen jöttem, másodszor állítok ki és biztos, hogy később is jövök. Most nyolc fajta mézet pakoltam ki, s az akác és a repce mellett édesköményet is árultam, s lekvárt is hoztam.

A Fekete István kürtegyüttes fellépésével nyílt meg a Somogy Vármegyei Vadásznap, amit első alkalommal a KÁN keretében rendeztek meg, s Gyuricza Csaba, a MATE rektora köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Neszményi Zsolt főispán, a rendezvény fővédnöke kiemelte: az ágazatnak stabil, átlátható, korszerű jogszabályi hátteret biztosít a vadgazdálkodási törvény, amit júniusban módosítottak. A 2022-2023-as vadgazdálkodási év kapcsán arról is szólt, hogy Somogy továbbra is az egyik legnagyobb nagyvadállományú vármegyéje, ahol 28 540 nagyvad került terítékre, így a 9640 gímszarvason kívül 1247 dám, 3041 őz és 14573 vaddisznó is. Miközben a vadászok ünnepeltek, az Élményligetben javában zajlottak a családi programok, kézműves foglalkozások és játékok várták a legkisebbeket.

– Most a bárányokat néztük meg, utána a szarvasmarhák következnek, de lovakat véletlenül sem hagyjuk ki – mondta mosolyogva Pintér Krisztián, aki feleségével valamint hat éves kisfiával és két esztendős kislányával látogatott ki a KÁN Egyetemi Napokra. – A gyerekek nagyon szeretik az állatokat, s olyan sok a program, hogy egy egész napot könnyedén itt tölthetnénk. Szerintem ma még sokat gyaloglunk.