Viszonyítás kérdése csupán, hogy milyen is volt az idei nyár, ami kicsit itt ragadt velünk, mert talán az időjárás is érzi, hogy akadnak még épp elegen, akik kapaszkodnának az évszak melegébe. Mindig van jobb és rosszabb, ha az egyéni, érzelmektől vezérelt fókuszunkon keresztül értékeljük a magunk idei nyarát, és akkor is, ha a turisztikai számokat böngészve minősítjük.

A balatoni nyár a gazdaság, a társadalom és még megannyi tényező fokmérője. A kereslet és a kínálat aligha volt kiegyenlítve bármikor is, legfeljebb csak közelítette az ideálisat. A sok soha nem elég, a kevés mindig fájóan csekély. Persze az is kérdés, hogy kinek mi a jó. Egyeseknek az állandó tömeg, másoknak a halk hétköznapokkal vegyített nyüzsgő hétvégék kavalkádja, a harmadiknak a tökéletes csend. Az egyik szerint sokan voltak idén a Balatonon, a másik kihaltnak látta a partot a korábban csúcsidőszaknak mondott hetekben. Azt láthatta, tapasztalhatta mindenki, aki a Balatonnál él, dolgozik, vállalkozik vagy éppen nyaral, hogy az elmúlt években érzékelt tömeg egy része most otthon maradt vagy máshol vakációzott. Ilyen is van, ez a nyár ilyen volt. Ilyenné tette többek között az árszínvonal, és a befolyásolhatatlan időjárás, ami azért még mindig a legmeghatározóbb tényezője a balatoni nyárnak és irányítója a turizmusnak. Augusztus utolsó, melegrekordokat döntögető hétvégéje is azt mutatta, hogy a tóhoz azért a legtöbben még mindig a fürdésért jönnek. Igen, tudjuk, hogy 4 évszakos Balatonban kell gondolkodni, hiszen a térség sokkal több, mint egy hatalmas strand vagy nagy fürdőkád. Legyen is! De attól még elfogadható az a tény, hogy a nyár akkor is a vízpart és a napsütés eszményével és élvezetével egyenlő, ha lehet bringázni, kirándulni, jókat enni, inni és még sorolhatnám. A szabadságról ezek mellett is leginkább sok-sok fürdés és napozás után szeret hazamenni az átlag. Mert mondhatunk bármit, a nyaralás ideája azért nagyrészt mégiscsak ezt jelenti. A kereslet és a kínálat aligha volt kiegyenlítve bármikor is.