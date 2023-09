Éppen csak lezárult az első Boglart Fesztivál a Babel Camp szervezésében, máris a következő programra koncentrálnak. Nagy Géza, a Babel Camp vezetője elmondta: számukra felemás volt az idei nyár, a késve érkező állami támogatások és pályázati elbírálások miatt, nem épp úgy sikerült minden, ahogy tervezték.

– Tavaly novemberben, a szervezés időszakában még úgy tűnt, hogy sok programunk és táborunk lesz ezen a nyáron. Aztán sorra derült ki a partnereinkről, hogy nem kapták meg a remélt támogatást, és nem tudják megtartani a tervezett programjaikat. A sűrű naptárunkból sorra hullottak ki a nyári események. Közülük több is átkerült későbbi időpontra, emiatt nálunk most kitolódik a szezon. Egészen október végéig – mondta Nagy Géza. Hozzátette: a Veszprém – Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében több nagy sikerű rendezvény is hátra van.

– Terveztünk még három beszélgetést, szeptember 24-én Koltai Róbert és Kamondy Imre lesz a vendégünk. Ők a kaposvári Csiky Gergely Színház egykori legendás előadásairól és a boglári nyári színházi vendégjátékairól mesélnek majd. De még egy alkotótábort is szerveztünk a kaposvári Rippl-Rónai Művészeti Intézet hallgatóinak részvételével. Szeptember végéig a kék kápolnában a Babel Camp szervezésében három fiatal művészt kértek fel különböző művészeti projektekre.

Pálinkás Bence György, Török Tímea projektjével kezdődött a sorozat, dokumentumszínházi eszközökkel járták körbe a boglári műteremtárlatok idején itt élő nők történeteit. Helyi emlékeket gyűjtöttek a művészek, melyekből külön történeteket írtak, s amelyeket drámapedagógiai módszerekkel dolgoztak fel az egyes alkalmakon a résztvevőkkel.