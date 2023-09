Pintér Rómeó kaposvári alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, majd Orlik István gyermekműsora következett. Gyermekjógával, néptánc bemutatóval, arcfestéssel, csillámtetkóval várták a gyerekeket. Hangtapi néven zenés foglalkozást tartottak, ahol különböző hangszereket próbálhattak ki a gyerekek, illetve fejlesztő eszközökkel barátkozhattak gyógypedagógusok segítségével. Az egyesület jelenleg az újszülött kortól a három éves korú kisgyermekekre és szüleikre fókuszál, ők a célcsoportjuk.

Fotó: Pintér Rómeó

Előadásokat tartanak a szülésről, és lelki támogatást nyújtanak Anyalélek simogató néven rendezett foglalkozásaikon, ahol az édesanyák bátran beszélhetnek a nehézségeikről, és szakemberek segítségét is kérhetik. Kreatív műhelyfoglalkozásokon is összejönnek, sőt a gyermekek evési, alvási problémáira is adnak jó tanácsokat, valamint a bölcsődébe és az óvodába való beszoktatáshoz támogatást nyújtanak a családoknak. Az egyesület működtet játszóházat, logopédiai és gyógytornász foglalkozásokat, mondta Szakné Vágner Nikolett, az egyesület programkoordinátora.