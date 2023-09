A Sonline.hu népszerű podcastsorozatában nemrégiben Tratnyek Pétert, a Tratnyek Dogsport és Kutyaiskola tulajdonosát és mesterkiképzőjét kérdeztük arról, hogy milyen a felelős kutyatartás, és hogyan lehet valakiből kutyakiképző. A közel egy órás beszélgetésben Péter elmondta, ahhoz, hogy valaki kutyakiképző lehessen, elsősorban tanfolyamot kell végezni, majd sokat gyakorolni és olvasni. Sajnos ez hazánkban még nem teljesen szabályozott, hiszen bárki ébredhet úgy, hogy kutyakiképző lesz, és onnantól tényleg kutyákkal foglalkozhat. Pedig a szakértő bevonása a kutyánk nevelésébe egyáltalán nem felesleges. Hiszen ahogy a legtöbben nem otthon tanítjuk magunk gyermekünket, hanem a pedagógusra bízzuk, úgy a házi kedvencünk is megérdemli a hozzáértő foglalkozást. Ezzel pedig nagyban lerövidíthetjük a tanulás idejét, és kevesebbet hibázhatunk a kutyánk kiképzése során.

Tratnyek Péter szerint nevelhetetlen kutya, vagy kutyafajta nincsen. Minden eb megtanítható valamilyen szintű engedelmességre, csak az ehhez szükséges idő térhet el fajtánként. A beszélgetés során szóba került, hogy milyen szintjei lehetnek a kutyák képzésének. Az alapengedelmességi kezdő tanfolyam után kedvenceink letehetik az úgynevezett BH vizsgát (alapfokú kísérőkutya vizsga) , ami belépő is egyben számos arra épülő tanfolyamhoz és vizsgához, mint amilyen például az IGP (Nemzetközi munkakutya vizsgarend). Sonline-podcastünkből az is kiderül, hogy ha kutyánkat megtanítottuk viselkedni, akkor számtalan kutyás sportot is űzhetünk kedvencünkkel.



Fotó: MW