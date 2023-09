Van, aki úgy ébred: sajnos, s van, aki úgy: végre! Amióta világ a világ, így van ez szeptember elsején. Izgalom és várakozás, félelem és magabiztosság lép be ilyenkor az iskola kapuján. Minden nyári napirendet átformál az irány az iskola. A kisebbek a táska súlyát méregetik, a nagyobbak – rutinjukból fakadóan – már az első nap szelektálnak: kell, nem kell!

A középiskolások egy része még szeretne egy kicsit tovább aludni, de persze nem lehet, s akkor jön a másik nagy megoldandó probléma: mit is vegyek fel? Milyen legyen a frizurám? S ne gondoljuk azt, hogy ez utóbbi csakis a lányoknál okoz fejtörést…

Az egyetemisták még számolgatnak néhány napig, kihasználják az utolsó pillanatokat, s már majdnem felnőttesen veszik száma a tennivalókat.

A lényeg persze mégis az, milyen lesz a következő tanév, lesznek-e új osztálytársak, új tanárok, új barátok? Aztán – ahogy lenni szokott – az új, rég várt találkozások a szokásos mederbe terelik a diákokat, tanárokat és a gondolatokat is. Mert tanulni kell! Ma már biztosan élethosszig, a pesszimistábbak szerint még az után is… Tény, hogy minden korábbinál gyorsabban évül el a tudás, ez nemcsak azt jelenti, hogy folyamatosan pótolni kell, hanem azt is: minden korábbinál stabilabb alapokra van szükség, olyanokra, amelyekre nemcsak néhány évig, hanem egy egész életen át lehet építeni! Igazi kihívás ez, nem szép, de kifejező szóval megmutatva igazi paradigmaváltás! Fejben, tettekben, határozottságban, következetességben, s leginkább akaratban! Mert ugyan minden változik, de az alapigazság marad: akarata ellenére senkit sem lehet boldogítani! Tanítani, nevelni sem! Az, hogy hagyja magát, már nem elég, a jövő többet követel szülőtől, tanártól, diáktól egyaránt.

Minden gond és probléma – ami ugye a mindennapi élet velejárója – ellenére a közös megoldáskeresés sikerre visz, hiszen a diák, a hallgató, a tanár, s a szülő adott, mint ahogy a ma már korlátlanul rendelkezésre álló, felkutatható tudás is. Rajtunk, rajtuk áll mit tartalmaz ez a tudásmix, amely alap és kiindulópont lehet egy új, jövőt meghatározó generációnak, hogy ne teljesüljön be nálunk is Dubai uralkodójának, Rashid al Maktoum sejknek a jóslata országa jövőjéről: "Nagyapám tevével járt, apám tevével járt, én Mercedes-szel járok, a fiam Land Rover-t hajt, az unokám is Land Rover-ben fog ülni, de a dédunokámnak újra meg kell járatnia a tevét..."