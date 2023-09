A nemrég felújított szoboregyüttes becsomagolásának hátterében Keresztény Zoltán civil aktivista áll, aki nemrég hasonló módon lepellel takarta le a csákberényi szovjet katonai emlékművet. Keresztény Zoltán közösségi oldalán beszámolót is írt az akcióiról:

„A Gazprom pénzéből frissen felújított, nagybajomi szovjet emlékművet is fekete lepellel takartuk le. Mégpedig azért, mert a közelmúltban Oroszország többször is megsértette Magyarország szuverenitását. Követeljük, hogy az orosz elnök haladéktalanul zúzassa be az összes 1956-ról szóló, hazug történelemkönyvet. Nekünk kötelességünk megvédeni 1956 emlékét.” – írta közösségi oldalán. A szövegben még kitér rá, ellenzik, hogy Vlagymir Putyin az Ukrajnával hadat viselő Oroszország elnöke többször hivatkozott arra: vissza kellene állítani a NATO korábbi, 1997 előtti érdekterületét. A politikai szerepvállalásairól elhíresült aktivista azt is írja minderről, hogy Magyarország NATO tag marad. Erről korábban népszavazáson döntöttek a magyarok, amit senki nem kérdőjelezhet meg.

Mint megtudtuk, a helyszínt vasárnap ellenőrizték a rendőrök, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint addigra a fekete fólia nem volt fellelhető, az emlékmű sértetlen, így eljárást sem indítottak.

Legelőször a Sonline.hu számolt be arról, hogy augusztus 24-én adták Nagybajomban a felújított II. világháborús szovjet katonai emlékművet. Az ünnepség végén az orosz, belorusz, kazah, azerbajdzsáni delegáció tagjai koszorúkat és virágokat helyeztek el az 1396 szovjet katonának állított emlékmű talapzatánál.