– Szeretitek a meglepetéseket? – kérdezte az óvodásoktól Bacza Barbara, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári központvezetője. A gyerekek természetesen hangos igennel felleltek, majd néhány perc múlva már kezükbe is vehették a meglepetésekkel teli tornazsákot. A gyerekek fogkefét, fogkrémet, fésűt, nedves törlőkendőt, papírzsebkendőt, kézfertőtlenítőt, írólapot, rajzlapot, vízfestéket, zsírkrétát, színes ceruzát és gyurmát is kaptak. Az óvodás élethez hozzátartozik az alvás is, ezért a segélyszervezet munkatársai ágyneműt is tettek a tízezer forint értékű csomagba.

Zsohár Janka, a kaposvári Rét utcai Központi Óvoda nagycsoportosa érdeklődésünkre elmondta, nagyon örült az ajándékoknak, főként a gyurmának, melyből csigát szeretne majd formázni. Óvodástársa, Riba Levente István is szívesen mutogatta a kreatív eszközöket. Kérdésünkre azt mondta, a színes ceruzáival családját és kutyáját szeretné lerajzolni, a gyurmából pedig hóembert és teknősbékát akar majd készíteni.