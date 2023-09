A kötcseiek nem vágynak nagy médiafigyelemre, habár évtizedek óta visszatérően az országos ismertség középpontjába kerülnek a kötcsei piknik napján. Így volt ez szombaton is, amikor a kormánypárt zártkörű rendezvényét az idén is megtartották, a nagy érdeklődéssel vált kormányfői helyzetértékeléssel együtt. Kötcsén az érkező sok tévéstábot már megszokták, bár nem mindenki örül nekik a faluban. Egy évben egyszer elviselik a tömeget, mert az előfordul, hogy a forgalomban akadnak gondok, mondták. Néha ugyanis a parkoló autók elállják az út két oldalát, és emiatt a helyiek nehezebben tudnak közlekedni ilyenkor, de ebből még sohasem volt konfliktus. A kötcseieknek semmilyen feladatuk nincs a piknik szervezésében, bár a polgármestert minden évben meghívják, tudtuk meg Feledy Gyulától, aki 1990 óta településvezető, és állatorvosként is praktizál a környéken. A jó szomszédság alapvető érték, és a faluban szívesen látnak mindenkit, de az is elmondható, hogy a kötcseiek közül a vérmérsékletétől és pártszimpátiájától fogva ki így, ki úgy reagál az összegyűlő tömegre. Ilyenkor általában mintegy 400 vendéggel gyarapodik az 540 lakosú falu lélekszáma, de csupán egyetlen napra, és az az egy nap hamar véget ér.