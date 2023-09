Megjelent a Michelin Guide Hungary 2023-as kiadása, amely kiemeli a legjobb éttermeket az országban. A kiadvány 75 éttermet mutat be, egy olyan konyhát is beleértve, amely most nyerte el a Michelin Green Star elismerést, egy másikat, amely Bib Gourmand minősítést kapott, valamint 14 további újonnan ajánlottat.

A hetvenöt ajánlott étteremből 28 budapesti és 47 vidéki vendéglátó hely. Hét étterem kapott Bib Gourmand minősítést visszafogott árakkal társított kiváló konyhájáért. Ezek között szerepel a balatonszemesi Kistücsök étterem is. A teljes 2023-as magyarországi válogatás elérhető a Michelin Guide weboldalán és az ingyenes iOS és Android alkalmazásokban. Szállodai válogatásuk bemutatja a legegyedülállóbb és legizgalmasabb szálláshelyeket Budapesten és világszerte.