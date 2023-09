Elkezdődött Balatonföldvaron a Magyar Turizmus Akadémia és a Balatonbike365 együttműködésében az a nyolc napos kerékpáros túravezető képzés, amely segíthet abban, hogy a jövőben az eddigieknél is izgalmasabb legyen a kerékpározás a tó körül. A tanfolyamon 16 fő vesz részt. Ez már a 4. csoport, és olyan komoly az érdeklődés, hogy a jövő hétvégén indul az 5. csoport Vonyarcvashegyen - mondta Princzinger Péter, a a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke.



A képzés Balaton-specifikus: a turisztikai és a desztinációs ismeretek, helyismeret, a térség kínálatának ismerete mind megjelenik a tematikában, annak érdekében, hogy minden felmerülő kérdést és helyzetet kezelni tudjon a túravezető. A korábbi csoportokban tanúsítványt szerzett túravezetők közül sokan már dolgoznak is túravezetőként, illetve a Balatont "nagykövetként" képviselik - mondta Princzinger Péter.



Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke hozzátette, a régióba érkezők közül, egyre többen tudják, hogy már "feketeöves ", profi kerékpáros túravezetőket is "bérelhetnek" kirándulásaikhoz. Ők azok, akik az oktatás részeként kommunikációs tréningen, szakmai, műszaki, gyakorlati, turisztikai ismeretek és persze túravezetési terepgyakorlaton vettek részt annak érdekében, hogy az ide látogatóknak segíteni tudjanak kirándulásaik alkalmával.

Fekte Tamás szerint, a bringás szezon idén egészen ősz végéig tart, de a hidegebb időszakban is egyre többen merészkednek a Balatonra bringázni. Mindez érthető, hiszen az igazán elhivatott bringások úgy tartják, hogy a "kerékpározáshoz sosincs rossz idő, csak nem megfelelő ruházat." - mondta Fekete Tamás.