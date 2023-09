Piacra dobja a Bahart a Vitorlás utcai körforgalomnál található, egykori halászati telek nagy részét, melyet az utóbbi években a város bérelt a hajózási társaságtól és ott ingyenes parkolóként biztosított a helyieknek és a turistáknak. Erről született döntés a Bahart közgyűlésén, számolt be róla a polgármester közösségi oldalán. A szavazáson Lengyel Róbert, Siófok polgármestere nemmel voksolt a telekeladásra, de 88 százalék volt az igen voksok aránya, miután Siófok részvényhányada csak 10 százaléknyi, a többi tóparti önkormányzat részesedése pedig ennél is jóval kisebb. Lengyel Róbert a döntés miatt parkolási problémákat vizionált, és kifejtette, hogy a siófokiak és az ide érkező nyaralók érdeke az lenne, hogy maradjon a parkoló. Azzal számolt, hogy a szabadstrandi terület is csökkenhet, mert az Ezüstparton egy olyan DRV-ingatlant értékesít az állami vagyonkezelő, amit eddig a város bérelt és szabadstrandként hasznosított.

A kialakult helyzet kapcsán az is felmerült, hogy a siófoki önkormányzatnak is lehetősége lenne a parkolóként hasznosított telek megvásárlására, azonban nem élt ezzel a lehetőséggel.

Forrás: A siófoki polgámester fb oldala