A közös kulturális rendezvényen tizennégy csapat főzhette kedvenc ételét. A versengést a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület csapata nyerte, valamint ők kapták meg a vándorkupát is. Másodikként a helyi pálinka és borbarátok kaptak díjat, míg harmadikként a községi önkormányzat „pörköltördögök” csapata végzett.

Megtisztelte jelenlétével és köszöntötte a megjelenteket Szászfalvi László országgyűlési képviselő, Biró Norbert Somogy Vármegye elnöke és Balogh Imre a romák megyei elnöke. Több település roma vezetője is eljött a rendezvényre.

Amíg főtt a sokféle étel, addig különféle elfoglaltságok várták a résztvevőket. A böhönyei mentősök egészségügyi méréseket végeztek. A bátrabbak íjászkodhattak vagy ugrálóvárban vezették le erejüket. Közben lehetett vattacukrot is fogyasztani. Sokan keresték fel az arcfestő sátrat is. Nagy tapsot kaptak a legifjabb tűzoltó fiúk és lányok, akik egy vizes gyakorlatot mutattak be. Nagy hurrá hangzott, amikor a cső végén megjelent a vízsugár, mely jelezte a sikeres gyakorlatot.

Ebéd utántól késő estig a színpad és környéke volt a fő helyszín, ahol gyönyörködhettek a szép kangoos hölgyek bemutatójában. Majd jött Peter Sramek, Kökény Attila, Rostás Szabika és Rigó Jancsi. Sokan a nagy hőség ellenére is velük énekeltek és ropták a táncot. Erre még ráfejelt a Jambo Zenekar, akik aztán kifulladásig zenéltek nagy sikerrel.