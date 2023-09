– Na mi van, csak nem fejbe vert az asszony, mert részegen mentél haza az este? – kérdezte bekötött fejű kollégáját látva a portás.

– Dehogy, csak elcsúsztam. Tegnap este szakadt az eső, én meg nem gondoltam, hogy ennyire bever a teraszra, és miután megvacsoráztunk az unokákkal, kimentem, hogy néhány műanyag vödröt rakjak a csatorna alá, mondván: legyen tartalék a leanderek öntözéséhez. Ekkor szaladt ki alólam a lábam, s már csak arra eszméltem: elnyúlva fekszem a lépcsőkön és folyik a nyakamon a vér – osztotta meg balesetének történetét a férfi, de a portás, arcán cinkos mosollyal csak annyit mondott: gratulálok, hogy ilyen szép történetet találtál ki.

– Na és mi lett azután? Összevarrták a fejedet? – kérdezős­ködött tovább.

– Nagy volt a pánik, az asszony kétségbeesésében kihívta a mentőt. A mentősök kifaggattak, átkötötték a fejemet és bevittek a sürgősségire – mesélte a balesetet szenvedett.

– Gondolom, 4–5 óra várakozás után rád is került a sor – bökte oda a portás.

– Ettől tartottam én is, ezért vittem magammal egy üveg ásványvizet, meg nálam maradt a mobil is, hogy hívhassam a feleségemet, mi várható, de képzeld, fél óra alatt túl voltam mindenen. Hasra fektettek, hogy jól lássa a doki a sebet, melyet először nem is akart összeölteni, mert nem tartotta szükségesnek, aztán ahogy nézegette, mégis a varrás mellett döntött. A lépcső éles széle 5 centis részen vágta meg a bőrt, melyből újra folyt a vér. Borotválás és érzéstelenítő injekció után kezdődött meg a stoppolás. Gyakorlott mozdulatokkal, pillanatok alatt kész volt a varrással az orvos, de megjegyezte: örüljek, hogy ennyivel megúsztam. Ha szédelgést, hányingert, kettős látást éreznék, jelentkezzek. Varratszedés 10 nap múlva.

Óvatosan felültem a vizsgálóasztalon, majd belém nyomtak egy tetanuszt. Belenéztem a tükörbe, ahonnan Boris Becker, az egykor világelső német teniszező köszönt vissza. Fehér hajpánt feszült a fejemen – gézhálóból, de ez a legkevesebb. Az orvos azt javasolta: a sebet kétnaponta kötözzük, használjak baseball sapkát, úgy nem lesz annyira feltűnő a kötés – mesélt részletesen a férfi, aki esernyővel indult hazafelé. Még akkor sem szűnt az égi áldás. Odahaza örömujjongás, hogy gyorsan visszatért a keményfejű krapek, és nincs nagy baj.

– Mit mondott az orvos, milyen fájdalomcsillapítót vegyél be, ha kell? – faggatta az asszony.

– Ezt én is megkérdeztem, de nagy nyomatékkal csak annyit mondott: férfiember hideg sörrel csillapítja fájdalmát. Vagy borral, toldottam meg a jó tanácsot, amire rábólintott. Úgyhogy, légy szíves, tölts egy pohár vörösbort a Trunkó Feri-féle Merlot-ból!

Arra koccintottak, hogy „csak” ennyi történt. Össze­stoppolt fejseb, karzúzódás, némi gerincfájdalom, meg egy leszakadt óraszíj.

Másnap a piacon is felfigyeltek a hajpántra. Az egyik dinnyeárus megjegyezte: Mi van, hagyta dolgozni az angyalokat? A férfi mosolyogva felelt: persze, nehogy elunják magukat. Már túlesett a varratszedésen, amikor felesége SMS-t kapott egy imádságos lelkű kórházi nővértől: „Most jöttem meg Međugorjéből, imádkoznom kellett a férjedért.”

Minden oka megvolt rá, hogy mozgósítsa az őrangyalokat.



A tükörből Boris Becker köszönt vissza