Már reggel hétkor megkezdték a brigád tagjai a szüretet Kaposfüred határában. Kutasról és környékéről érkeztek mind a tizennégyen. – Délelőtt léalmának valót szedünk a fa alól, délután pedig a szebbet a fáról – mondta el egyikük.

Nyírő Attila, a brigád vezetője hozzátette: vödrökbe szedik az almát, majd big-bag zsákokba borítják. – A többség már rutinos, nem először szed almát és most az időjárás is ideális a munkához – jegyezte meg a brigádvezető.

A tavaszi fagyok megkímélték a legtöbb ültetvényt a komolyabb károktól. – A mennyiséggel ezúttal nincs gond, de az időjárási anomáliák sokat ártottak az alma minőségének. A csapadékos és hűvös nyári napok kedveztek a gombabetegségeknek. Aki időben nem védekezett, annak az étkezési helyett jóval több most az ipari almája – mondta lapunknak Gyenesei István gazdálkodó. – Mi huszonöt hektáron termesztünk almát, két hektáron pedig körtét. A termés nyolcvan százalékát léalmaként értékesítjük, húsz százalékát étkezésiként adjuk el.

A Kaposfüreden termett alma október elejétől a Kaposvári Nagypiacon és az egyik gyorsétterem parkolójában is megtalálható, s ezen­felül a termesztők az Iskolaalma Programba is bekerültek, az idei termésük a somogyi iskolapadokba is eljut.

– A hosszú vénasszonyok nyara a szőlőnek kedvezett, de az almának kevésbé, lényegesen több termés hullott le, mint az előző években – jegyezte meg Gyenesei István. – A lengyel és osztrák nagykereskedelmi ár befolyásolja a hazait is és jelentős csökkenésre nem számítunk, ősszel a somogyi alma ára 200–400 forint között alakul – mondta el a gazdálkodó.

Gyenesei István azt is hozzátette: amellett, hogy igazi vitaminbomba, az alma jótékony hatással van az egészségünk megőrzésére, illetve az őszi időszakban az immunrendszer erősítésében is fontos szerepe van.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Vármegyei Igazgatóságának adatai szerint Somogyban 121 hektáron foglalkoznak almával. A legnagyobb termőterületek Kutason, Kiskorpádon, Bárdudvarnokon, Nagybajomban és Siófokon vannak. Körtét hatvan hektáron, legnagyobb mennyiségben Szenyéren, Nagybajomban, valamint Siófokon termesztenek.



Szűkül a termőterület, itthon marad a magyar áru

Hazánkban idén mintegy 20 564 hektáron folyik almatermelés. A legfontosabb ter­mesztőkörzetünk továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol összesen 15 136 hektár almaültetvény található. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös becslése szerint idén összességében mintegy 500–550 ezer tonna közötti almatermés várható. Ebből a mennyiségből 400–430 ezer tonnát tehet ki az ipari alma és 100–120 ezer tonna a friss piacra szánt gyümölcs. Az itthon megtermelt alma jelentős része a hazai piacra kerül. A termőterület évről évre szűkül, tíz évvel ezelőtt például még mintegy 30 ezer hektár almaültetvény volt az országban.





