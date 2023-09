Szentes László, a Magyar-Lengyel Baráti Társaság Somogy megyei csoportjának elnöke lapunknak elmondta, szerettek volna minél több érdekességet megmutatni a lengyel kultúrából. A programot is úgy állítottak össze, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvezőbbet. – Nem volt még ilyen alkalom a kaposvári lengyel nemzetiségi önkormányzat és az egyesületünk életében – mondta Szentes László. – Szerettük volna megmutatni magunkat, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk. Van egy lengyel közösség, itt élő lengyelekkel. Úgy gondoltuk, hogy jó pár programot összerakunk egy füzérbe. A fő aktualitást az „Egy falat mennyország” című könyv adta, mely a magyarországi Lengyel Gimnázium és Líceum történetét mutatja be. Készültünk filmvetítéssel is. Ezek között vígjáték, komolyabb hangvételű és dokumentum is található. Különféle előadások és sörkóstoló is színesítette az eseményt – tette hozzá a szervező.

Szita Károly Kaposvár polgármestere köszöntőjében elmondta, a kulturális esemény, a találkozás jóval többet jelent, mint amire a rendezvénysorozat elnevezéséből gondolni lehet. – Azért is mondom ezt, mert ha a magyarokat és a lengyeleket egy mondatban említjük, akkor évezredes kincsekre bukkanunk – hangsúlyozta a város vezetője. – Közös történelemre, egymás iránti kiállásra, múlhatatlan barátságra. Nemcsak azért vagyunk itt, hogy megünnepeljük és megismerjük Lengyelország gazdag kulturális örökségét, hanem azért is, hogy megerősítsük a barátságunkat és hitet tegyünk a közös jövőt illetően is, mert a magyar és a lengyel érdek gyakran találkozik – fogalmazott Szita Károly.

Rónayné Slaba Ewa lengyel nemzetiségi szószóló beszédében kiemelte, a két nemzet barátságát továbbra is ápolni kellene. Ennek egyik legjobb formája, ha a jövőben Kaposvárnak is lenne lengyel testvérvárosa – tette hozzá a szószóló.